Россиянин с наркотиками два дня подряд попадался полицейским

Под Красноярском мужчина с наркотиками два дня подряд попадался полицейским

Под Красноярском 53-летний житель Минусинска с наркотиками два дня подряд попадался полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, инцидент произошел в Курагинском районе. Там полицейские остановили автомобиль марки Nissan, за рулем которого находился мужчина. При проверке документов он признался правоохранителям о том, что употреблял наркотики, но при этом от медицинского освидетельствования отказался. Тогда силовики провели обыск его иномарки и обнаружили почти полкилограмма синтетических наркотиков и приборы для курения. Иномарку у него забрали. В отношении мужчины составили административный протокол за отказ от освидетельствования и возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков.

На следующий день правоохранители опять встретили фигуранта за рулем автомобиля. Его снова остановили и провели обыск в машине. В результате у мужчины обнаружили 19 граммов наркотиков. Его задержали.

В отношении злоумышленника завели второе уголовное дело. Сейчас он находится в следственном изоляторе (СИЗО). Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городском округе Шаховская полицейские обнаружили 300 килограммов гашиша в грузовом автомобиле.