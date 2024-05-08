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13:36, 8 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе полицейские обнаружили почти три тысячи свертков с гашишем

В Подмосковье полицейские задержали наркокурьеров на грузовом автомобиле

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном городском округе Шаховская полицейские обнаружили около почти три тысячи свертков с гашишем в грузовом автомобиле. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали наркокурьеров, перевозивших наркотики на малотоннажного грузовом автомобиле, на трассе М-9 «Балтия» при проверки документов. Это водитель и пассажир. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Подозреваемые заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается. Они рассказали, что наркотики они забрали в лесу у Ржева и должны были отвезти их в Москву.

По информации Волк, во время проверки документов водитель сильно нервничал, чем и привлек внимание правоохранителей. При досмотре автомобиля оперативники обнаружили 2 тысячи 950 свертков с прессованным веществом растительного происхождения. Они находились под коробками с бумажными салфетками. После этого силовики вызвали оперативно-следственную группу, которая изъяла брикеты общей массой около 300 килограмм. Найденное было отправлено на экспертизу. В результате исследования, установлено, что в 240 свертках находилось более 23 килограммов гашиша.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области полиция задержала перевозившего пять килограммов N-метилэфедрона наркокурьера и его сообщников.

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      Анна Габай
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