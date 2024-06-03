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19:41, 3 июня 2024Спорт

Игнашевич объяснил уход из «Балтики»

Тренер Игнашевич объяснил уход из «Балтики» тем, что команде нужна новая энергия

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сергей Игнашевич объяснил уход с поста главного тренера калининградского футбольного клуба «Балтика». Его слова приводятся в Telegram-канале команды.

«Мне сложно прощаться. Я очень полюбил Калининград, познакомился с потрясающими людьми, моя семья была здесь абсолютно счастлива. Трудно оставлять команду, в которую вложил столько сил, идей и ресурсов. Но думаю, мой цикл в клубе закончен», — заявил Игнашевич. По его мнению, команде нужны новая энергия и импульс, которые позволят набрать ход и вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Игнашевич объявил об уходе из «Балтики» 2 июня. Это произошло после поражения команды в финале Кубка России от «Зенита».

Игнашевич возглавил «Балтику» в 2021 году. В минувшем сезоне калининградцы заняли 15-е место в РПЛ и вылетели из элитного дивизиона.

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