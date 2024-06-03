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19:33, 3 июня 2024Из жизни

Три тонны вонючего фрукта уничтожат ради сохранения репутации страны

Три тонны дуриана уничтожат ради сохранения репутации Таиланда

Фото: Jonny Clow / Unsplash

Тайские власти постановили уничтожить три тонны испорченного дуриана ради сохранения репутации страны. Об этом сообщает The Thaiger.

На завод по упаковке дуриана поступили странные партии вонючих фруктов: в них свежие дурианы были смешаны с испорченными. Инспекция провела тщательную проверку качества поставки, так как они были предназначены для экспорта в Китай.

Выяснилось, что дурианы в поступившей партии действительно были частично несвежими. Уровень крахмала в них варьировался от 28 до 31 процента при том, что нормой считается показатель в 32 процента. Инспекторы предположили, что в этом виноваты наемные сборщики и сортировщики фруктов.

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Владелец предприятия был уверен, что обратился к профессионалам, разбирающимся в стандартах экспорта товаров, однако нанятые им рабочие собрали фрукты на две недели раньше срока, поэтому дуриан и испортился при транспортировке.

Тайские власти приказали пометить испорченные фрукты краской, чтобы их невозможно было продать, и уничтожить всю трехтонную партию дурианов. Хозяин упаковочного завода потерял 300 тысяч бат (736 тысяч рублей). Из-за увеличения объемов экспорта дуриана тайские власти создали специальную комиссию по проверке качества всех поставляемых фруктов.

Дуриан — это тропический фрукт, часто называемый «король фруктов». Он известен своим большим размером, твердой колючей коркой и неприятным запахом.

Ранее сообщалось, что в Великобритании горец японский захватил дом и участок рядом с ним. Бывшие владельцы не предупредили новых хозяев, что на территории распространился сорняк, который практически невозможно уничтожить.

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      Юлия Юткина
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