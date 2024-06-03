Три тонны вонючего фрукта уничтожат ради сохранения репутации страны

Тайские власти постановили уничтожить три тонны испорченного дуриана ради сохранения репутации страны. Об этом сообщает The Thaiger.
На завод по упаковке дуриана поступили странные партии вонючих фруктов: в них свежие дурианы были смешаны с испорченными. Инспекция провела тщательную проверку качества поставки, так как они были предназначены для экспорта в Китай.
Выяснилось, что дурианы в поступившей партии действительно были частично несвежими. Уровень крахмала в них варьировался от 28 до 31 процента при том, что нормой считается показатель в 32 процента. Инспекторы предположили, что в этом виноваты наемные сборщики и сортировщики фруктов.
Владелец предприятия был уверен, что обратился к профессионалам, разбирающимся в стандартах экспорта товаров, однако нанятые им рабочие собрали фрукты на две недели раньше срока, поэтому дуриан и испортился при транспортировке.
Тайские власти приказали пометить испорченные фрукты краской, чтобы их невозможно было продать, и уничтожить всю трехтонную партию дурианов. Хозяин упаковочного завода потерял 300 тысяч бат (736 тысяч рублей). Из-за увеличения объемов экспорта дуриана тайские власти создали специальную комиссию по проверке качества всех поставляемых фруктов.
Дуриан — это тропический фрукт, часто называемый «король фруктов». Он известен своим большим размером, твердой колючей коркой и неприятным запахом.
Ранее сообщалось, что в Великобритании горец японский захватил дом и участок рядом с ним. Бывшие владельцы не предупредили новых хозяев, что на территории распространился сорняк, который практически невозможно уничтожить.