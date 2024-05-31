Горец японский захватил дом за 69 миллионов рублей и стал причиной суда

В Великобритании способный разрушать здания сорняк захватил дом за 69 млн рублей

В Великобритании опасное растение-вредитель захватило дом и участок рядом с ним и стало причиной для начала судебного разбирательства. Об этом пишет Daily Mail.

Джон Басби и Мэри Доннелли купили участок своей мечты за 602,5 тысячи фунтов стерлингов (69 миллионов рублей) в 2021 году. Однако покупка оказалось не такой идеальной, как они думали. На территории нового дома пара обнаружила горец японский (Reynoutria japonica) — стремительно распространяющийся сорняк, способный разрушать здания.

Местный шериф разрешил Басби и Доннелли подать судебный иск на бывших владельцев дома — Марка и Ким Блэр. При продаже участка те должны были сообщить о проблеме, связанной с горцем японским. В суде Блэры подтвердили, что знали о растении. Они тщетно пытались уничтожить сорняк: срезали и опрыскивали ядами. Однако, по их словам, не знали, что горец японский настолько опасен для дома, что о нем нужно сообщать при сделке.

Горец японский, также известный как рейнутрия японская, или гречиха японская, произрастает на склонах вулканов в Восточной Азии. В 1850-х годах сорняк был привезен в Великобританию для Королевских ботанических садов. Горец японский так хорошо прижился на британских землях, что его стали высаживать вдоль дорог и каналов, чтобы укрепить откосы.

Растение стало бесконтрольно распространяться. Выяснилось, что неприхотливый сорняк может расти в самых маленьких трещинах зданий, щелях в трубах, таким образом повреждая строения и нарушая работу канализации. С горцем японским оказалось очень сложно бороться: на него почти не действуют ядовитые химикаты, прополка также не способна ему навредить.

Сорняк был признан одним из самых опасных инвазивных видов. Так ученые называют организмы, распространение которых угрожает биологическому многообразию Земли. Горец японский запрещено высаживать в Великобритании. Его уничтожением занимаются специализированные службы.

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