Женщина проснулась от кошмарного запаха и нашла во дворе странный организм

Женщина из Сиднея проснулась от запаха гнили и нашла во дворе странный гриб

Женщина из Сиднея, Австралия, проснулась от кошмарного запаха и нашла у себя во дворе странный гриб. Об этом пишет Daily Mail.

На лужайке женщина обнаружила уродливый красный росток, похожий, по ее словам, на морское существо. Она сфотографировала найденное и опубликовала изображение в интернете, чтобы понять, что за организм появился у нее во дворе.

Выяснилось, что женщина нашла гриб, который называется «вонючий рог» (Mutinus elegans). По форме он напоминает фаллос, который развивается из яйцевидного основания. «Вонючий рог» растет в садах и лесах рядом с гниющими пнями и бревнами. Лучший климат для его роста — влажный. Гриб покрыт дурно пахнущей слизью для привлечения мух, которые разносят его споры. «Он пытается имитировать какое-то умирающее животное, фекалии или что-то в этом роде», — объяснил доктор Бретт Саммерелл, сотрудник Королевского ботанического сада Сиднея.

Соседи женщины, нашедшей «вонючий рог», сравнили его с монстром из сериала «Очень странные дела». Кто-то назвал гриб «безумно красивым» и добавил: «Если бы на Марсе были цветы, он был бы одним из них». Тем не менее женщину предупредили, что от гриба нужно избавиться, иначе он распространится по всему ее двору. Кроме того, он токсичен, поэтому опасен для домашних животных.

Ранее сообщалось, что зоологи в Индии обнаружили гриб, который растет на живой лягушке. Ученые не стали забирать ее на исследования, а оставили в естественной среде обитания.