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07:29, 20 февраля 2024Из жизни

Найденный гриб шокировал ученых из Индии

Зоологи в Индии обнаружили гриб, который растет на живой лягушке
Архивное фото

Архивное фото. Austin Santaniello / Unsplash

Ученые нашли в джунглях Индии живую лягушку Рао, на которой растет гриб. Об этом сообщили зоологи Чинмай Малийе и Уай Ти Лохит в статье для научного журнала Reptiles & Amphibians.

Шокирующее открытие было сделано в лесу в штате Карнатака летом 2023 года. Уточняется, что на левом боку земноводного обнаружили странный нарост, который оказался телом гриба семейства Мицены. По словам ученых, до этого момента еще «никогда не удавалось зафиксировать гриб, который рос бы из бока живой лягушки».

Отмечается, что ученые не стали забирать лягушку для исследований, а оставили ее в естественной среде.

Ранее ученые из Австралии обнаружили новый вид ящериц — любителей живицы. Новый вид достигает около десяти сантиметров в длину, при этом большую часть его тела составляет хвост. У квинслендского зигзагообразного геккона узкое коричнево-серое туловище с похожим на зигзаг узором на спине, глаза медного цвета и заостренные шпоры в области бедер.

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      Марина Совина
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