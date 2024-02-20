Найденный гриб шокировал ученых из Индии

Зоологи в Индии обнаружили гриб, который растет на живой лягушке

Ученые нашли в джунглях Индии живую лягушку Рао, на которой растет гриб. Об этом сообщили зоологи Чинмай Малийе и Уай Ти Лохит в статье для научного журнала Reptiles & Amphibians.

Шокирующее открытие было сделано в лесу в штате Карнатака летом 2023 года. Уточняется, что на левом боку земноводного обнаружили странный нарост, который оказался телом гриба семейства Мицены. По словам ученых, до этого момента еще «никогда не удавалось зафиксировать гриб, который рос бы из бока живой лягушки».

Отмечается, что ученые не стали забирать лягушку для исследований, а оставили ее в естественной среде.

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