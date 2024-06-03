Мишустин оценил обеспеченность ЕАЭС собственным продовольствием

Мишустин: уровень обеспеченности ЕАЭС собственным продовольствием превысил 93 %

По итогам 2023 года ЕАЭС обеспечил себя собственным продовольствием более чем на 93 процента. Такую оценку в ходе выступления на пленарной сессии «Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза» в Минске дал премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что уровень обеспеченности объединения сельскохозяйственной продукцией постоянно растет. Глава кабмина подчеркнул, что Россия и Казахстан полностью закрывают потребности рынка ЕАЭС в зерне и растительных маслах, Белоруссия поставляет мясную и молочную продукцию. Армения и Киргизия — поставщики овощей и фруктов, спрос на которые в других странах союза высокий, добавил Мишустин.

Российский премьер-министр призвал учитывать специфику и возможности производства в разных государствах при дальнейшей работе по укреплению продовольственной безопасности. «А также для того, чтобы гарантировать стабильность и предсказуемость на общем рынке», — сказал он.

В то же время председатель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев заявил, что при высокой обеспеченности продовольствием в целом в ЕАЭС отмечается нехватка ягод и фруктов собственного производства. По его словам, спрос на них удовлетворяется только на 49,1 процента. «Но этот дисбаланс, мы убеждены, будет устранен», — заверил Сагинтаев.

Ранее замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин заявил, что на российском рынке не ожидается роста цен на яблоки и их дефицита из-за гибели части урожая в результате майских заморозков. Он рассказал, что из-за погодных условий этой весной Минсельхоз РФ прогнозирует «небольшой недобор» урожая плодовых культур, при этом «все будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья».