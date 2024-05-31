Россиян успокоили по поводу роста цен на яблоки

Россельхознадзор: погибший урожай яблок заместят поставки из Азербайджана

Но российском рынке не ожидается роста цен на яблоки и их дефицита из-за сокращения урожая в результате майских заморозков. Об этом в кулуарах Всероссийского зернового форума сообщил замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин, его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что из-за погодных условий этой весной Минсельхоз РФ прогнозирует «небольшой недобор» урожая плодовых культур.

