Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:15, 30 мая 2024Экономика

В России предложили заменить погибший урожай яблоками из Китая

«Руспродсоюз»: нарастить поставки яблок в РФ можно из Молдовы и Китая

Фото: Unsplash

В случае необходимости Россия сможет нарастить закупки яблок у ключевых поставщиков — Молдовы, Сербии, Турции и Азербайджана. Такое решение в беседе с ТАСС предложил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

По его словам, увеличить поставки из-за рубежа можно будет для сдерживания цен на внутреннем рынке в связи с гибелью части российского урожая из-за резкого похолодания в ряде центральных регионов РФ. При этом заменить часть собственной продукции возможно будет также закупкой яблок в Китае, Южной Африке и Грузии. Леонов отметил, что эти страны имеют потенциал по наращиванию поставок в Россию.

Материалы по теме:
Точка возврата. В правительстве не договорились о пороге беспошлинного ввоза. Есть ли компромисс?
Точка возврата.В правительстве не договорились о пороге беспошлинного ввоза. Есть ли компромисс?
26 марта 2024
Цены на китайские машины в России резко снижаются. Смогут ли отечественные авто выдержать конкуренцию с ними?
Цены на китайские машины в России резко снижаются.Смогут ли отечественные авто выдержать конкуренцию с ними?
15 апреля 2024

Зампред ассоциации также рассказал, что оптовые цены на яблоки в РФ по состоянию на 24 мая составили 44,2 рубля за килограмм без НДС (минус 0,9 процента за неделю), а розничные — 114,4 рубля за килограмм (рост за неделю составил 0,8 процента).

Из-за произошедших на территории ряда российских регионов майских заморозков посевы погибли на площади 830 тысяч гектаров, что соответствует примерно 1 проценту от их общей площади.

Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что заморозки наступили в очень неудачный момент, и «по яблокам мы пострадали действительно». Поскольку речь идет о социально значимом продукте, в ведомстве намерены рассмотреть вместе с Минэкономразвития возможность «приоткрыть поставки из других стран, чтобы это не повлияло негативно на ситуацию с ценами» на этот вид фруктов, сказала она.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В суде прошли слушания по делу об убийстве разведчиками жительницы ЛНР. Она служила в ВСУ и ранее сдалась в плен

      Военным пенсионерам проиндексируют пенсии

      Участники СВО предложили свой вариант наказания для генерала Попова

      Россиянам раскрыли главные слова для перелетов

      США предложат Украине подписать двусторонний договор о безопасности

      Мишустин объяснил планку отсечения для прогрессивной шкалы НДФЛ

      Очередной иск на 30 миллионов рублей за «голую вечеринку» Ивлеевой отклонили

      Россиян предупредили об указывающем на опасное состояние безобидном симптоме

      Американский боец UFC тремя словами описал Россию

      Швеция пригрозила наложить санкции на поставки газа из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше