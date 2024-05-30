В России предложили заменить погибший урожай яблоками из Китая

«Руспродсоюз»: нарастить поставки яблок в РФ можно из Молдовы и Китая

В случае необходимости Россия сможет нарастить закупки яблок у ключевых поставщиков — Молдовы, Сербии, Турции и Азербайджана. Такое решение в беседе с ТАСС предложил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

По его словам, увеличить поставки из-за рубежа можно будет для сдерживания цен на внутреннем рынке в связи с гибелью части российского урожая из-за резкого похолодания в ряде центральных регионов РФ. При этом заменить часть собственной продукции возможно будет также закупкой яблок в Китае, Южной Африке и Грузии. Леонов отметил, что эти страны имеют потенциал по наращиванию поставок в Россию.

Зампред ассоциации также рассказал, что оптовые цены на яблоки в РФ по состоянию на 24 мая составили 44,2 рубля за килограмм без НДС (минус 0,9 процента за неделю), а розничные — 114,4 рубля за килограмм (рост за неделю составил 0,8 процента).

Из-за произошедших на территории ряда российских регионов майских заморозков посевы погибли на площади 830 тысяч гектаров, что соответствует примерно 1 проценту от их общей площади.

Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что заморозки наступили в очень неудачный момент, и «по яблокам мы пострадали действительно». Поскольку речь идет о социально значимом продукте, в ведомстве намерены рассмотреть вместе с Минэкономразвития возможность «приоткрыть поставки из других стран, чтобы это не повлияло негативно на ситуацию с ценами» на этот вид фруктов, сказала она.