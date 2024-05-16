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15:55, 16 мая 2024Экономика

В России оценили масштабы гибели посевов из-за заморозков

Глава Минсельхоза РФ Лут заявила о гибели 1 процента посевов из-за заморозков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Из-за произошедших на территории ряда российских регионов майских заморозков посевы погибли на площади 830 тысяч гектаров, следует из первоначальных данных, которые озвучила на оперативном штабе глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.

По словам министра, оценившей масштабы последствий заморозков, речь идет примерно об одном проценте от засеянной территории в стране.

В связи с этим проводивший заседание вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно организовать пересев погибших культур, чтобы уложиться в агротехнологические сроки.

Ранее Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил с 91 до 86 миллионов тонн прогноз сбора пшеницы в РФ в 2024 году. Валовой сбор зерна прогнозируется в стране на уровне 135 миллионов тонн, а его экспорт — на уровне 59,5 миллиона. Неблагоприятные ожидания эксперты связали с соответствующими погодными условиями. В Минсельхозе также допускали корректировку прогноза сбора по причине ряда аспектов, в том числе сохраняющегося риска засухи на юге и Северном Кавказе.

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      Дмитрий Воронин
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