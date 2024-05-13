России предрекли снижение урожая зерна

ИКАР резко снизил прогноз сбора пшеницы в России из-за плохой погоды

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил с 91 до 86 миллионов тонн прогноз сбора пшеницы в РФ в 2024 году. Об этом со ссылкой на гендиректора организации Дмитрия Рылько сообщает «Интерфакс».

Валовой сбор зерна прогнозируется в стране на уровне 135 миллионов тонн, а его экспорт — на уровне 59,5 миллиона. Все перечисленные показатели окажутся значительно ниже прошлогодних, причем их уменьшение в ИКАР предрекают не в первый раз за последнее время. Как напоминает агентство, в начале мая оценка сбора пшеницы была снижена специалистами еще на два миллиона тонн.

Неблагоприятные прогнозы связывают с соответствующими погодными условиями. Эксперт отметил, что заморозки достаточно сильно проявились в Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Волгоградской областях. По словам Рылько, «не в лучшей форме и южные регионы» страны. В Минсельхозе ранее также допускали корректировку прогноза сбора по причине ряда аспектов, в том числе сохраняющегося риска засухи на юге и Северном Кавказе.

В 2022 году в России собрали рекордный урожай зерновых, составивший в общей сложности 157,6 миллиона тонн. В прошлом году его объем оказался примерно на 10 миллионов тонн меньше, но тоже был признан властями «очень хорошим результатом». На фоне таких показателей стал расти экспорт из России. В частности, на более чем десятикратный рост поставок твердой пшеницы через Италию жаловались евродепутаты.