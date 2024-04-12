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04:01, 12 апреля 2024Экономика

В Италии заявили о более чем десятикратном росте одного вида поставок из России

В ЕП заявили, что импорт твердой пшеницы из РФ в Италию вырос на 1164 процента

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Группа членов Европарламента (ЕП) от партии «Обновляя Европу» заявили, что рост импорта твердой пшеницы из России в Италию за год составил 1164 %. О более чем десятикратном росте этого вида поставок евродепутаты сообщили в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

В своем письме они уточнили, что с начала конфликта на Украине Евросоюз (ЕС) принял 13 пакетов санкций, которые подразумевали ограничительные меры в отношении товаров, ранее импортированных из России, общая сумма которых, как уточнили депутаты ЕП, составила 91,2 миллиарда евро.

«Однако некоторым товарам все же удается попасть на наш внутренний рынок либо в обход санкций, либо потому, что эти товары не входят в список запрещенных. Среди них — российская твердая пшеница, которая все еще поступает на рынок ЕС, особенно через Италию», — говорится в обращении.

Согласно некоторым данным, с 2023 года импорт российской твердой пшеницы в Италию резко возрос, увеличившись на 1164% по сравнению с предыдущим годом, что делает Россию крупнейшим поставщиком твердой пшеницы в Италию

члены Европарламента от партии «Обновляя Европу»текст обращения к Еврокомиссии

В своем письме парламентарии указали на то, что этот рост негативно сказывается на итальянских производителей. «Огромный приток российской твердой пшеницы, которая импортируется по очень низким ценам, оказывает искажающее воздействие на итальянский рынок, вынуждая итальянских производителей снижать отпускные цены на свою продукцию, чтобы оставаться конкурентоспособными», — пояснили авторы письма.

В связи с этим члены ЕП задали ЕК ряд вопросов относительно намерений Комиссии относительного сложившейся ситуации. «Известно ли Еврокомиссии об этих поразительных цифрах? Какие действия на этом фоне планирует предпринять Еврокомиссия, чтобы повлиять на эту тенденцию? Будет ли Комиссия предлагать Совету [Европы] включить российскую твердую пшеницу в список запрещенных продуктов?» — спросили члены ЕП.

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Ранее аналитики «Русагротранса» сообщили, что с начала этого сельскохозяйственного сезона (длится с 1 июля 2023-го по 30 июня 2024 года) по март 2024 года суммарные объемы вывоза пшеницы из России выросли на 11 процентов и достигли уровня в 40,85 миллиона тонн.

Эксперты уточнили, что достигнутый показатель стал рекордным. Для сравнения, за тот же период прошлого сельскохозяйственного сезона российские аграрии отправили за границу в общей сложности 36,65 миллиона тонн. Таким образом, нынешний результат оказался выше на 4,2 миллиона.

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      Кирилл Садовский
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