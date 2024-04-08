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13:19, 8 апреля 2024Экономика

Россия заметно нарастила вывоз пшеницы

«Русагротранс»: экспорт пшеницы из России вырос на 11 процентов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

С начала этого сельскохозяйственного сезона (длится с 1 июля 2023-го по 30 июня) по март 2024 года суммарные объемы вывоза пшеницы из России выросли на 11 процентов и достигли уровня в 40,85 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков «Русагротранса».

Эксперты уточнили, что достигнутый показатель стал рекордным. Для сравнения, за тот же период прошлого сельскохозяйственного сезона российские аграрии отправили за границу в общей сложности 36,65 миллиона тонн. Таким образом, нынешний результат оказался выше на 4,2 миллиона.

Аналитики добавили, что по итогам марта 2024 года из страны вывезли 4,6 миллиона тонн пшеницы. Эксперты ожидают аналогичный показатель и в апреле. В целом по итогам этого сельскохозяйственного сезона суммарные объемы экспорта пшеницы могут составить 53 миллиона тонн, хотя предыдущий прогноз подразумевал 52,5 миллиона.

Ранее в Минсельхозе сообщили о намерении увеличить вдвое суммарные площади посевов под твердую пшеницу в России в 2024 году. В 2023-м показатель оценивался в 500 тысяч гектар. В этом году площади хотят увеличить до 1 миллиона. Этого должно хватить для обеспечения потребностей как внутреннего рынка, так и иностранных покупателей российской пшеницы.

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      Анатолий Акулов
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