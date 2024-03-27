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13:08, 27 марта 2024Экономика

В России резко увеличат площади посевов под пшеницу

Минсельхоз: площадь посевов под твердую пшеницу в России вырастет почти вдвое

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В 2024 году суммарные площади посевов под твердую пшеницу в России вырастут почти вдвое в сравнении с показателем 2023-го. Об этом сообщает Telegram-канал Российского зернового союза со ссылкой на результаты совещания в Минсельхозе.

В прошлом году площади посевов под твердую пшеницу оценивались в 500 тысяч гектар. Таким образом, в 2024-м показатель может приблизиться к отметке в один миллион гектар. В то же время потребности российского рынка зерна твердой пшеницы с учетом экспорта составляют в общей сложности 1,5-2 миллиона тонн, уточнили эксперты.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева обеспечить для российских аграриев все необходимые условия для обеспечения хорошего урожая агрокультур, включая зерновые. Речь шла в том числе о вопросах финансового обеспечения и цен на топливо.

В первой половине января вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что по итогам 2023 года в России собрали в общей сложности 147 миллионов тонн зерновых агрокультур. При этом на долю пшеницы пришлось порядка 95 миллионов тонн, или почти две трети собранного зерна.

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      Анатолий Акулов
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