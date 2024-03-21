Мишустин призвал обеспечить хороший урожай зерна

Мишустин: очень важно обеспечить хороший урожай агрокультур в этом году

В этом году российским аграриям необходимо создать все условия для получения хорошего урожая агрокультур, включая зерновые. Это нужно для укрепления продовольственной безопасности страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Мишустин призвал главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева держать на особом контроле все вопросы, связанные с посевными работами. Речь идет в том числе о вопросах финансового обеспечения аграриев и цен на топливо. «Очень важно, как и в предыдущие годы, обеспечить хороший урожай, чего ждут от нас в первую очередь наши граждане», — заявил премьер в ходе выступления на заседании кабинета министров.

Он добавил, что хороший урожай агрокультур поможет нарастить экспортные возможности российских аграриев. В свою очередь, у граждан расширится выбор отечественных продуктов высокого класса. В прошлом году, как уточнил премьер-министр, Минсельхозу удалось добиться этих целей.

В настоящее время одним из главных покупателей российского зерна является Китай. По итогам 2023 года доходы отечественных экспортеров от вывоза этой продукции в КНР выросли в 3,7 раза и достигли почти 325 миллионов долларов в денежном выражении. Наиболее заметный прирост продемонстрировали поставки пшеницы — 35 миллионов долларов против 2,7 миллиона в 2022-м.