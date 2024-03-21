Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:38, 21 марта 2024Экономика

Мишустин призвал обеспечить хороший урожай зерна

Мишустин: очень важно обеспечить хороший урожай агрокультур в этом году

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В этом году российским аграриям необходимо создать все условия для получения хорошего урожая агрокультур, включая зерновые. Это нужно для укрепления продовольственной безопасности страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Мишустин призвал главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева держать на особом контроле все вопросы, связанные с посевными работами. Речь идет в том числе о вопросах финансового обеспечения аграриев и цен на топливо. «Очень важно, как и в предыдущие годы, обеспечить хороший урожай, чего ждут от нас в первую очередь наши граждане», — заявил премьер в ходе выступления на заседании кабинета министров.

Он добавил, что хороший урожай агрокультур поможет нарастить экспортные возможности российских аграриев. В свою очередь, у граждан расширится выбор отечественных продуктов высокого класса. В прошлом году, как уточнил премьер-министр, Минсельхозу удалось добиться этих целей.

В настоящее время одним из главных покупателей российского зерна является Китай. По итогам 2023 года доходы отечественных экспортеров от вывоза этой продукции в КНР выросли в 3,7 раза и достигли почти 325 миллионов долларов в денежном выражении. Наиболее заметный прирост продемонстрировали поставки пшеницы — 35 миллионов долларов против 2,7 миллиона в 2022-м.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Россиянам раскрыли способы не переплачивать за электричество на даче

      Почти три десятка туристов пострадали в аварии с автобусом в Таиланде

      Поставки сельхозпродукции из России в Китай взлетели

      Конгресс США намерен обязать правительство отчитаться о целях по Украине

      Участник налета на инкассаторов с 300 миллионами рублей попался в Москве

      Россиянкам раскрыли удачные сочетания с самым модным цветом года

      Российского военного приговорили к восьми годам колонии за неявку в часть

      Стало известно об обещании хуситов не наносить удары по судам России и Китая

      Обнаружена редкая система из двух звезд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше