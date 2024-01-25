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19:03, 25 января 2024Экономика

Доходы России от продажи зерна в Китай взлетели

Доходы России от продажи зерновых культур в КНР выросли в 3,7 раза в 2023 году

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

По итогам 2023 года суммарные доходы российских агроэкспортеров от продажи зерновых культур в Китай выросли в 3,7 раза в сравнении с показателем 2022-го и достигли почти 325 миллионов долларов в денежном выражении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Главного таможенного управления КНР.

Для сравнения, в 2022 году суммарные доходы России от продажи зерновых культур в Китай оценивались в 87,4 миллиона. По итогам 2023-го КНР нарастила закупки пшеницы из РФ до 35 миллионов долларов (в 2022-м — 2,7 миллиона), ячменя — до 110,2 миллиона (годом ранее — 18,1 миллиона), кукурузы — до 91,7 миллиона (в 2022-м — 29,7 миллиона).

Кроме того, в 2023 году Китай резко нарастил закупки российской сои, которая относится к ценным зернобобовым, масличным и техническим культурам. Импорт этой продукции составил в общей сложности почти 741 миллион долларов в денежном выражении против 378 миллионов в 2022-м. В свою очередь, суммарная стоимость поставок рапса из России в Китай за это время увеличилась с 43 до 210 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о резком росте экспорта другого вида российской продукции в КНР. По данным Шанхайского рыбного порта, в 2023 году поставки живых крабов из России в Китай увеличились на 31 процент и достигли уровня в 23,6 тысячи тонн. Суммарная стоимость импорта этой продукции из РФ эксперты оценили в 755 миллионов долларов (плюс 17 процентов к уровню 2022 года).

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      Анатолий Акулов
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