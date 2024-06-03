Стрелявшего в Фицо писателя перевели в психотделение тюремной больницы

Писателя Цинтулу, стрелявшего в Фицо, перевели в психотделение тюремной больницы

Писателя Юрая Цинтулу, стрелявшего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, перевели в психотделение тюремной больницы для его безопасности. Такое заявление сделал вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк, его цитирует РИА Новости.

«Причина — его охрана. Он находится там, где есть возможность интенсивного наблюдения», — отметил Калиняк.

Он пояснил, что решение было принято, чтобы Цинтула сам не нанес себе травмы или не получил других ранений, которые потом были бы восприняты как месть за содеянное от сторонников Фицо.

15 мая произошло покушение на премьера Фицо. Политика ранили при стрельбе на месте выездного заседания словацкого правительства в городе Гандлова. Специальный уголовный суд в городе Пезинок отправил напавшего на него писателя Юрая Цинтулу в СИЗО.