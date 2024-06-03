Белоусов впервые появился на публике в военной форме. Что означают его погоны?

Министр обороны Белоусов впервые появился в военной форме на совещании с Путиным

Новый министр обороны России Андрей Белоусов впервые появился на публике в военной форме. Журналисты заметили на нем погоны, похожие на погоны генерала армии.

На самом деле, Белоусов носит погоны действительного государственного советника первого класса. Он появился в форме на совещании Совета безопасности, которое провел президент России Владимир Путин.

Подобные чины присваиваются по указу Путина

Такой классный чин, как у Белоусова, присваивается указами президента России. Из таблицы соответствия военных и гражданских чинов известно, что чин действительного государственного советника первого класса по значению соответствует званию генерала армии.

Белоусов не был произведен в генералы, уточняет ТАСС. Новый глава Минобороны сохраняет гражданский чин, несмотря на военную форму. Его предшественник на этой должности, Сергей Шойгу, наоборот, имеет воинское звание генерала армии, хотя и не проходил срочную службу, как и Белоусов. Шойгу стал генералом армии в бытность главой МЧС — 7 мая 2003-го, ровно три года спустя после первой инаугурации Владимира Путина.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Указов о присвоении Белоусову каких-либо званий также не публиковалось. На сайте министерства он по-прежнему изображен в гражданской одежде, а в его биографии нет упоминания о получении воинского звания.

Военный эксперт, политолог Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» отмечал, что Белоусов имеет необходимый для поста главы Минобороны РФ управленческий опыт и в случае назначения сможет заниматься развитием потенциала армии, а также бороться с бюрократией.

У нас явно идет разграничение между министром обороны и главой Генштаба. То есть министр обороны — это человек, который занимается обеспечением армии техникой, научными средствами. Он будет ездить по заводам, заниматься размещением контрактов, следить за внедрением новых технологий в армию. Это сфера более техническая, научная, промышленная, нежели военная. Как раз в этом Белоусов очень силен как опытный управленец-технарь, который будет заниматься перевооружением армии и борьбой с бюрократией, а глава Генштаба будет полностью отвечать за военную составляющую Алексей Живов военный эксперт, политолог

Военный эксперт Алексей Леонков отмечал, что предложение Путиным кандидатуры Белоусова на пост министра обороны было ожидаемо и связано с необходимостью сбалансирования экономического механизма. Задачу по оптимизации экономики поручили опытному человеку, заявил эксперт, добавив, что Белоусов известен как человек, занимающийся оптимизацией и структурированием.

Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны

Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны России связано с возросшими расходами на оборону и безопасность. Об этом заявлял Путин. Президент объяснил, что расходы на оборону и безопасность в текущем году составят около 8,7 процента ВВП, и добавил, что Белоусов прекрасно понимает, как вписать экономику всего силового блока и Минобороны в общую экономику страны. «Это чрезвычайно важная вещь», — резюмировал глава государства.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, назначение гражданского человека главой оборонного ведомства повысит открытость Минобороны для инноваций и передовых идей. Песков напомнил, что в прошлом Белоусов успешно возглавлял Минэкономразвития России, на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам. Пресс-секретарь президента России также отметил, что назначение нового министра обороны не изменит сложившейся системы координат, поскольку кадровых перестановок в Генштабе не ожидается.

Ранее Белоусов высказался о своих задачах во главе Минобороны. В частности, президент поставил перед ним задачу сделать военную экономику и работу оборонного ведомства максимально открытой к инновациям. Среди приоритетных задач МО министр также назвал обеспечение современным вооружением и техникой группировки в зоне специальной военной операции.