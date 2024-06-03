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17:22, 3 июня 2024Россия

Стало известно значение звезд на погонах нового министра обороны

Новый министр обороны Белоусов появился на совещании с погонами генерала армии

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Новый министр обороны России Андрей Белоусов появился на совещании с президентом России Владимиром Путиным с одной большой звездой на погонах. Из таблицы соответствия военных и гражданских чинов известно, что чин действительного государственного советника первого класса по значению соответствует званию генерала армии.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил что министру было присвоено генеральское звание, однако эта информация не подтвердилась. После публикации сообщение было изменено.

Биография Андрея Белоусова

Новый глава военного ведомства Андрей Белоусов родился в 1959 году в Москве в семье советского экономиста, участника разработки экономической реформы 1960-х годов Рэма Белоусова (1926-2008). В 1981 году он с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик». В начале своей научной карьеры входил в так называемую аналитическую «группу Бессмертных» (по имени ее основателя, бывшего министра иностранных дел СССР Александра Бессмертных). Впоследствии стал доктором экономических наук. Известен тем, что спрогнозировал мировой финансовый кризис 2008 года за три года до его начала.

В нулевые Белоусов перешел на госслужбу, где успел поработать в аппарате правительства и Минэкономразвития (при нынешнем главе Сбербанка Германе Грефе и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной), в течение 2012 года недолго возглавлял ведомство, после чего шесть лет занимал пост помощника президента по экономическим вопросам. С 17 июня 2015 года по 29 сентября 2018 года Белоусов был председателем совета директоров компании «Роснефть».

В январе 2020 года вернулся в правительство, заняв пост первого вице-премьера.

На сайте министерства Белоусов по-прежнему изображен в гражданской одежде, а в его биографии нет упоминания о получении воинского звания.

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Аналогичное звание имеет и бывший глава министерства Сергей Шойгу.

Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров предрек чистки в Минобороны среди «27-летних генералов» с приходом на пост главы ведомства бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

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