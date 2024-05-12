Предложение Путина назначить Белоусова главой Минобороны объяснили

Политолог Живов: Белоусов будет бороться с бюрократией при назначении главой МО

Военный эксперт, политолог Алексей Живов прокомментировал предложение президента России Владимира Путина назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова главой Министерства обороны. В беседе с «Лентой.ру» Живов объяснил, что Белоусов имеет необходимый для этого поста управленческий опыт, и в случае назначения он может заниматься развитием потенциала армии, а также бороться с бюрократией.

Ранее в Совете Федерации сообщили, что президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ. Уточняется, что сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

«Что мы знаем об Андрее Белоусове: это очень опытный управленец, занимающийся институтами развития, неоднократно высказывавшийся, например, о возвращении валютной выручки, о том, что необходимо ограничить права олигархов. (...) Андрей Белоусов неоднократно себя позиционировал как государственник и патриот. Он абсолютно гражданский человек, (...) и сейчас это именно то, что нужно. Человек, который всегда рядом с президентом, не имел отношения к внутренним особенностям Министерства обороны, будет работать на президента, а не на внутренние дела Минобороны», — рассказал Живов.

У нас явно идет разграничение между министром обороны и главой Генштаба. То есть министр обороны — это человек, который занимается обеспечением техникой, научными средствами армии. Он будет ездить по заводам, заниматься размещением контрактов, следить за внедрением новых технологий в армию. Это сфера более техническая, научная, промышленная, нежели военная. Как раз в этом Белоусов очень силен как опытный управленец-технарь, который будет заниматься перевооружением армии и борьбой с бюрократией, а глава Генштаба будет полностью отвечать за военную составляющую Алексей Живов военный эксперт, политолог

11 мая сообщалось, что Андрей Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы. На его должность предложен глава Минпромторга Денис Мантуров.