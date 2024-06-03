Россиянам с маленькими квартирами дали совет

Дизайнер Тычино призвала использовать ящики в маленькой квартире

Россиянам с маленькими квартирами, у которых при этом есть много вещей, рекомендуется вместо полок использовать выдвижные ящики. Таким советом в разговоре с изданием «ТутНовости» поделилась дизайнер Юлия Тычино.

По словам дизайнера, на полках ближе к стене часто скапливаются забытые и ненужные вещи. Пользуясь ящиками, люди чаще прибираются в них, а также экономят место. Вместо обычных полок на кухне или в ванной эксперт посоветовала использовать вращающиеся подставки.

Желательно использовать вертикальное хранение там, где это возможно. Так, тумба для обуви с вертикальными полками уже обычной и сэкономит место в прихожей. Зонты, ключи, шляпы и сумки удобнее брать с крючка, чем искать в комоде.

Визуально увеличить пространство помогут картины и зеркала, которые рекомендуется разместить вместо ваз и статуэток. Также в маленькой квартире лучше не ставить ничего лишнего на столы и полки.

Картины лучше вешать выше линии глаз. Это визуально «вытягивает» высоту потолков. Большое зеркало в стильной раме также окажется хорошим вариантом декора. Оно сделает комнату визуально больше. Дизайнер посоветовала вешать такое зеркало на самой длинной стене.

Тычино назвала еще одну хитрость оформления небольших квартир. По ее словам, пространство будет выглядеть просторнее, если выбрать светлые обои и покрытие для пола.

Ранее домохозяйкам посоветовали использовать высушенные чайные пакетики для борьбы со зловонием.