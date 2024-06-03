Домохозяйкам назвали способ борьбы со зловонием

Домохозяек призвали использовать чайные пакетики для борьбы со зловонием

Использованный чайный пакетик может стать отличным средством борьбы со зловонием в квартире. Советом по применению использованных пакетиков с домохозяйками поделились эксперты «ТутНовости».

Для начала использованный пакетик следует высушить. Затем — капнуть на него несколько капель эфирного масла. Таким образом домохозяйка соорудит самодельный освежитель воздуха.

Это эффективное приспособление, которое сможет замаскировать зловоние. В результате его использования неприятные запахи исчезают из любой мебели и помещения. Самодельный ароматизатор также можно использовать в салоне автомобиля.

Ранее домохозяйкам назвали действенные средства от пятен на подушке. Избавиться от загрязнений помогут сок лимона, а также сода и уксус.