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15:09, 31 мая 2024Экономика

Домохозяйкам назвали действенные средства от пятен на подушке

Сок лимона может помочь вывести пятна на подушке

Фото: Dave Photoz / Unsplash

С помощью сока лимона, а также соды и уксуса, можно эффективно бороться с пятнами на подушках. Об этом сообщили эксперты издания «ТутНовости».

Первый вариант очищения включает в себя использование сока лимона. Рекомендуется добавить в теплую воду лимонный сок в пропорции 2:1, нанести на желтые пятна и оставить на 15 минут. После процедуры останется только протереть подушку мокрой тканью.

Второй способ — создание кашицы на основе уксуса и соды. Смешайте два ингредиента в пропорции 1:1, также нанесите на 15 минут и смойте. Еще один вариант, действенный в борьбе с пятнами пота — налить на загрязнение сок лимона и насыпать сверху соль. Чтобы средства подействовали, пятно нужно потереть.

Ранее домохозяйкам посоветовали использовать пищевую пленку в холодильнике, чтобы избежать загрязнений.

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      Мария Черкасова
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