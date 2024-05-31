Домохозяйкам назвали действенные средства от пятен на подушке

Сок лимона может помочь вывести пятна на подушке

С помощью сока лимона, а также соды и уксуса, можно эффективно бороться с пятнами на подушках. Об этом сообщили эксперты издания «ТутНовости».

Первый вариант очищения включает в себя использование сока лимона. Рекомендуется добавить в теплую воду лимонный сок в пропорции 2:1, нанести на желтые пятна и оставить на 15 минут. После процедуры останется только протереть подушку мокрой тканью.

Второй способ — создание кашицы на основе уксуса и соды. Смешайте два ингредиента в пропорции 1:1, также нанесите на 15 минут и смойте. Еще один вариант, действенный в борьбе с пятнами пота — налить на загрязнение сок лимона и насыпать сверху соль. Чтобы средства подействовали, пятно нужно потереть.

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