Домохозяек призвали положить в холодильник пищевую пленку

«ТутНовости»: пищевая пленка в холодильнике поможет справиться с загрязнениями

Пищевая пленка на полке в холодильнике поможет справиться с загрязнениями, рассказали эксперты «ТутНовости».

Полки становятся жирными и липкими от продуктов, хранящихся на них. Пищевая пленка, в свою очередь, будет собирать всю грязь. После использования ее можно выкинуть.

Пленка также поможет для избавления от мошек. Рекомендуется взять фрукт и накрыть его пищевой пленкой, проделав в ней отверстия. Мошки залетят внутрь, однако выбраться назад им будет трудно.

Ранее домохозяйкам посоветовали очистить унитаз и убрать неприятный запах с помощью уксусного компресса. Специалисты посоветовали пропитать бумажные полотенца уксусом, после чего приложить их к проблемным зонам сантехники. Еще один метод — на ночь насыпать несколько ложек соды, соли или стирального порошка в унитаз, после чего утром слегка протереть его.