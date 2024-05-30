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15:37, 30 мая 2024Экономика

Домохозяек призвали положить в холодильник пищевую пленку

«ТутНовости»: пищевая пленка в холодильнике поможет справиться с загрязнениями

Фото: Jürgen Müller / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Пищевая пленка на полке в холодильнике поможет справиться с загрязнениями, рассказали эксперты «ТутНовости».

Полки становятся жирными и липкими от продуктов, хранящихся на них. Пищевая пленка, в свою очередь, будет собирать всю грязь. После использования ее можно выкинуть.

Пленка также поможет для избавления от мошек. Рекомендуется взять фрукт и накрыть его пищевой пленкой, проделав в ней отверстия. Мошки залетят внутрь, однако выбраться назад им будет трудно.

Ранее домохозяйкам посоветовали очистить унитаз и убрать неприятный запах с помощью уксусного компресса. Специалисты посоветовали пропитать бумажные полотенца уксусом, после чего приложить их к проблемным зонам сантехники. Еще один метод — на ночь насыпать несколько ложек соды, соли или стирального порошка в унитаз, после чего утром слегка протереть его.

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      Мария Черкасова
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