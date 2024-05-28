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21:55, 28 мая 2024Экономика

Домохозяек призвали делать унитазу компрессы

«БелНовости»: эффективно очистить унитаз удастся с помощью уксусных компрессов

Эффективно очистить унитаз и убрать неприятный запах удастся, если сделать уксусный компресс. К использованию такого метода призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали пропитать бумажные полотенца уксусом, после чего приложить их к проблемным зонам сантехники. Они также предложили чередовать этот метод с еще одним, который заключается в том, что нужно на ночь насыпать несколько ложек соды, соли или стирального порошка в унитаз, после чего утром слегка протереть его. По словам экспертов, выжидать столь длительный период времени требуется для того, чтобы используемые составы смогут наилучшим образом выполнили свою работу.

Ранее в мае домохозяйкам назвали простые способы, которые помогут очистить подоконник от загрязнений.

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      Полина Кислицына
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