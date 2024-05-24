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16:19, 24 мая 2024Экономика

Названы простые способы очистить подоконник

«БелНовости»: очистить подоконник поможет перекись водорода

Фото: Slava L / Unsplash

Эффективно очистить пластиковый подоконник от загрязнений поможет перекись водорода. Этот и другие простые способы отмыть поверхность назвали эксперты издания «БелНовости».

В первую очередь рекомендуется подготовить подоконник к уборке, удалив с него пыль. Затем следует нанести перекись на загрязненные участки, оставить на пару минут, а после вытереть насухо. По словам экспертов, средство поможет отбелить подоконник и удалить с него пятна.

Помимо перекиси водорода можно использовать раствор из теплой воды и мыла или пасту из соды и воды. Эффективными окажутся и средство из уксуса с водой, лимонный сок и спирт. Последний особенно хорошо справляется с жирными пятнами.

Ранее домохозяек предостерегли от ошибок при уборке, которые могут испортить подоконник. По словам экспертов, пластиковую поверхность лучше не чистить средствами с абразивными элементами.

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      Александра Качан
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