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08:19, 5 апреля 2024Экономика

Домохозяек предостерегли от способной испортить подоконник ошибки

«БелНовости»: чистящие средства с абразивными элементами испортят подоконник

Фото: Unsplash

Чистящие средства с абразивными элементами могут испортить пластиковый подоконник. От ряда ошибок при уборке домохозяек предостерегли эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, бытовая химия с абразивными элементами способна повредить верхний слой подоконника, после чего не получится вернуть ему гладкость и белый цвет. Также для мытья подоконника не подойдут средства с химически активными веществами, жесткие щетки и меламиновая губка.

Вместо этого рекомендуется убирать загрязнения с помощью мыльной воды на основе тертого хозяйственного мыла или раствора соды и стирального порошка. Можно также использовать уксус и соду, но смесь нельзя оставлять на пластике надолго.

Ранее эксперты портала рассказали о необычных способах применить лимон в хозяйства. К примеру, фруктом можно эффективно очистить разделочную доску.

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      Александра Качан
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