Домохозяек предостерегли от способной испортить подоконник ошибки

«БелНовости»: чистящие средства с абразивными элементами испортят подоконник

Чистящие средства с абразивными элементами могут испортить пластиковый подоконник. От ряда ошибок при уборке домохозяек предостерегли эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, бытовая химия с абразивными элементами способна повредить верхний слой подоконника, после чего не получится вернуть ему гладкость и белый цвет. Также для мытья подоконника не подойдут средства с химически активными веществами, жесткие щетки и меламиновая губка.

Вместо этого рекомендуется убирать загрязнения с помощью мыльной воды на основе тертого хозяйственного мыла или раствора соды и стирального порошка. Можно также использовать уксус и соду, но смесь нельзя оставлять на пластике надолго.

Ранее эксперты портала рассказали о необычных способах применить лимон в хозяйства. К примеру, фруктом можно эффективно очистить разделочную доску.