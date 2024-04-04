Найдено необычное применение лимона

«БелНовости»: очистить разделочную доску поможет лимон

С помощью лимона можно очистить разделочную доску и другие поверхности в доме. Необычное применение цитрусового фрукта нашли эксперты издания «БелНовости».

Для очистки разделочной доски лимоном понадобится предварительно посыпать предмет солью. Затем поверхность нужно обработать срезом фрукта и помыть. Также лимоном можно удалить накипь с чайника. Для этого требуется бросить на дно несколько кусков лимона, наполнить чайник водой и вскипятить. Затем следует оставить жидкость на несколько часов, а после — промыть чистой водой.

Лимон справится и с пятнами жира внутри микроволновки. Для очистки требуется почистить цитрус, положить в глубокую емкость и залить водой. Посуду нужно поставить внутрь микроволновки и разогревать в течение пяти минут. В итоге загрязнения станет проще удалить.

Кроме того, лимон хорошо справляется с неприятным запахом. Так, им можно протереть мусорное ведро, чтобы замаскировать зловоние от отходов.

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