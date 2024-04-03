Назван простой способ убрать запах еды из пластикового контейнера

«БелНовости»: убрать запах еды из пластикового контейнера поможет сода

Убрать запах еды из пластикового контейнера поможет пищевая сода. Простой и эффективный способ справиться с проблемой назвали эксперты издания «БелНовости».

После использования посуду следует вымыть и вытереть насухо, а после обработать порошком. Необходимо насыпать немного соды на дно контейнера, закрыть его крышкой и подождать около 10 минут. После емкость нужно протереть смоченной губкой. Отмечается, что делать это нужно аккуратно, иначе сода может поцарапать дно контейнера.

Ранее домохозяйкам назвали ряд поверхностей, которые нельзя мыть с помощью меламиновой губки. В том числе это касается каменных столешниц, стенок духовки и утвари из нержавеющей стали или с антипригарным покрытием. Меламиновая губка может повредить перечисленные предметы.