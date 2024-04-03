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10:43, 3 апреля 2024Экономика

Назван простой способ убрать запах еды из пластикового контейнера

«БелНовости»: убрать запах еды из пластикового контейнера поможет сода

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Убрать запах еды из пластикового контейнера поможет пищевая сода. Простой и эффективный способ справиться с проблемой назвали эксперты издания «БелНовости».

После использования посуду следует вымыть и вытереть насухо, а после обработать порошком. Необходимо насыпать немного соды на дно контейнера, закрыть его крышкой и подождать около 10 минут. После емкость нужно протереть смоченной губкой. Отмечается, что делать это нужно аккуратно, иначе сода может поцарапать дно контейнера.

Ранее домохозяйкам назвали ряд поверхностей, которые нельзя мыть с помощью меламиновой губки. В том числе это касается каменных столешниц, стенок духовки и утвари из нержавеющей стали или с антипригарным покрытием. Меламиновая губка может повредить перечисленные предметы.

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      Александра Качан
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