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15:42, 2 апреля 2024Экономика

Домохозяек предостерегли от мытья меламиновой губкой ряда поверхностей

«БелНовости»: меламиновая губка не подходит для камня и ряда других поверхностей

Фото: Kateryna Artsybasheva / Shutterstock / Fotodom

Меламиновая губка не подходит для очистки камня и ряда других поверхностей. От мытья этим изделием нескольких предметов домохозяек предостерегли эксперты издания «БелНовости».

Меламиновые губки не нуждаются во вспомогательных средствах и способны удалить загрязнения без чистящих порошков и гелей. Однако из-за особенностей состава они могут повредить некоторые поверхности. В том числе такими губками не стоит протирать каменные столешницы — изделие повредит защитное покрытие, из-за чего камень станет уязвимым к внешнему воздействию.

Не рекомендуется использовать меламиновые губки и для мыться стенок духовки. Частицы меламина могут остаться внутри устройства, из-за чего приготовленная в нем еда станет небезопасной для употребления. Утварь из нержавеющей стали или с антипригарным покрытием также может пострадать при чистке меламиновой губкой.

Ранее эксперты издания назвали простой способ отмыть кран от налета. Для этого понадобится лимон.

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      Александра Качан
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