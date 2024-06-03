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19:53, 3 июня 2024Россия

В Госдуме предложили сократить на час рабочую неделю для отцов

В Думе предложили сократить рабочую неделю не только для матерей, но и для отцов

Фото: Studio Republic / Unsplash

Рабочую неделю на час необходимо сократить не только для женщин с двумя и более детьми, но также и для отцов. Такую идею предложила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, чьи слова приводит «Ридус».

Она подчеркнула, что подобные меры стоит вводить не только для матерей, воспитывающий двух или больше детей, но я для женщин с одним ребенком.

«Каждый ребенок нуждается в заботе родителей. Зачем начинать отсчет от двух детей? (...) Я бы включила сюда и отцов, особенно тех, кто воспитывает детей в одиночку. Если мы говорим о том, что мать и отец несут равные обязанности по воспитанию детей, то почему бы и наших мужчин не наделить правом на сокращенную рабочую неделю», — пояснила депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил сделать сокращенную рабочую пятницу для женщин. Согласно его идее, трудовой день будет короче на два часа, при этом средний уровень зарплаты сохранится. Депутат предложил ввести меру как обязательную для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих и рекомендательную — для частных компаний.

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