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19:52, 3 июня 2024Силовые структуры

Россиянин надругался над школьницей на детской площадке в День защиты детей

В Ленобласти мужчина надругался над 12-летней девочкой на детской площадке

Фото: PxHere

Мужчина надругался над 12-летней школьницей на детской площадке в поселке Мыза-Ивановка Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Все произошло вечером 1 июня, в Международный день защиты детей. В правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей девочки и сообщила, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее малолетней дочки. На следующий день силовики задержали злоумышленника — им оказался 35-летний местный житель.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Воронежской области задержали 24-летнего учителя истории, подозреваемого в совращении восьмиклассника.

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      Олеся Мицкевич
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