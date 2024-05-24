Российского учителя истории заподозрили в совращении восьмиклассника

В Воронежской области учителя истории задержали за совращение школьника

В Воронежской области задержали 24-летнего учителя истории, подозреваемого в совращении восьмиклассника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, молодой педагог пригласил 15-летнего ученика из своей школы к себе в квартиру и там совершил в отношении него развратные действия, зная, что парень несовершеннолетний. В деталях ситуации разбираются следователи. Примечательно, что в учебном заведении у историка была безупречная репутация — он стал работать после окончания университета и службы санинструктором в зоне специальной военной операции, куда в 2022 году отправился добровольцем.

Следователи возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

7 февраля сообщалось, что в Якутии учитель надругался над 13-летней школьницей и получил за это 14 лет колонии строгого режима.