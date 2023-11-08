Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:27, 8 ноября 2023Ценности

Назван самый сексуальный мужчина 2023 года

Фото: Yara Nardi / Reuters

Редакторы журнала People назвали самого сексуального мужчину 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Первое место в рейтинге занял 57-летний американский актер и автогонщик Патрик Демпси. На размещенном фото, которое было сделано для обложки нового выпуска журнала, знаменитость предстал в легкой джинсовой рубашке и темно-синих брюках.

Демпси стал известен в 2005 году благодаря роли доктора Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти». При этом он появлялся на обложке журнала People несколько раз. «Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, и, конечно, мое эго терпит небольшой удар, но это дает мне возможность использовать его для чего-то позитивного», — признался звезда.

В октябре редакторы австралийской версии мужского журнала Maxim назвали самых сексуальных женщин в мире в 2023 году. Так, первое место заняла 33-летняя австралийская актриса Марго Робби, появившаяся на обложке издания. Второе и третье места в рейтинге заняли футболистка Сэм Керр и певица Дельта Гудрем.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Совбез ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам». Какова позиция России?

      Российская армия уничтожила украинскую ДРГ под Донецком

      Россиянин забил молотком старшую сестру из-за детских обид

      Назван самый сексуальный мужчина 2023 года

      Привычку устанавливать несколько будильников назвали опасной

      Патрушев обвинил Запад в деградации обстановки на Южном Кавказе

      Врач развеял популярный миф о пневмонии

      Раскрыта сеть по выводу похищенных у российских пенсионеров денег на Украину

      Смертельная авария на МКАД попала на видео

      Раскрыт необычный факт о скаковых лошадях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости