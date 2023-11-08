Назван самый сексуальный мужчина 2023 года

Редакторы журнала People назвали самого сексуального мужчину 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Первое место в рейтинге занял 57-летний американский актер и автогонщик Патрик Демпси. На размещенном фото, которое было сделано для обложки нового выпуска журнала, знаменитость предстал в легкой джинсовой рубашке и темно-синих брюках.

Демпси стал известен в 2005 году благодаря роли доктора Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти». При этом он появлялся на обложке журнала People несколько раз. «Я рад, что это происходит на данном этапе моей жизни. Приятно получить признание, и, конечно, мое эго терпит небольшой удар, но это дает мне возможность использовать его для чего-то позитивного», — признался звезда.

В октябре редакторы австралийской версии мужского журнала Maxim назвали самых сексуальных женщин в мире в 2023 году. Так, первое место заняла 33-летняя австралийская актриса Марго Робби, появившаяся на обложке издания. Второе и третье места в рейтинге заняли футболистка Сэм Керр и певица Дельта Гудрем.