Журналист Кузмаров: отказ Зеленского от проведения выборов ведет к госперевороту

Решение Зеленского отказаться от проведения президентских выборов на Украине может привести к госперевороту. О подобной угрозе предупредил управляющий редактор издания Covert Action Magazine Джереми Кузмаров, передает РИА Новости.

По мнению эксперта, если бы на Украине провели открытые и честные выборы, действующий президент однозначно проиграл бы. Не последнюю роль в этом играют приоритеты Зеленского: по словам Казмарова, украинский лидер большую часть времени добивается военной помощи от иностранных партнеров вместо того, чтобы быть вместе с народом на передовой.

«Экономическая политика Зеленского ведет к деиндустриализации Украины и поглощению украинской экономики западными транснациональными корпорациями», — объяснил журналист.

Кузмаров отметил, что украинский президент любыми способами борется с оппозиционными силами, запретив партии и заставив замолчать прессу. Своих политических противников, выражающих пророссийскую позицию, он вовсе ликвидировал, либо посадил, считает эксперт.

По словам Джереми Кузмарова, в случае недопущения Зеленским выборов на Украине его ждет два сценария: либо госпереворот в стране, либо расправа над президентом.

Накануне Зеленский заявил, что считает неуместным проведение выборов. Они, по его мнению, «не ко времени», и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинские СМИ ранее писали об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны.

Ранее в США прокомментировали решение Зеленского отказаться от выборов. Там отметили, что это соответствует конституции страны.