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23:56, 7 ноября 2023Мир

США прокомментировали решение Зеленского отказаться от выборов

Госдеп: идея Зеленского не проводить выборы соответствует конституции Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Nina Liashonok / Reuters

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что решение Владимира Зеленского не проводить на Украине выборы соответствовало бы конституции страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как я понимаю, это соответствует их конституции», — подчеркнул Патель в ходе брифинга.

Накануне Зеленский заявил, что считает неуместным проведение выборов. Они, по его мнению, «не ко времени», и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинские СМИ ранее писали об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны.

3 ноября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский находится в раздумьях о возможном проведении выборов следующей весной, взвешивает разные плюсы и минусы.

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      Марина Совина
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