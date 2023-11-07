США прокомментировали решение Зеленского отказаться от выборов

Госдеп: идея Зеленского не проводить выборы соответствует конституции Украины

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что решение Владимира Зеленского не проводить на Украине выборы соответствовало бы конституции страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как я понимаю, это соответствует их конституции», — подчеркнул Патель в ходе брифинга.

Накануне Зеленский заявил, что считает неуместным проведение выборов. Они, по его мнению, «не ко времени», и на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинские СМИ ранее писали об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны.

3 ноября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский находится в раздумьях о возможном проведении выборов следующей весной, взвешивает разные плюсы и минусы.