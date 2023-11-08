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15:11, 8 ноября 2023Среда обитания

Названо позволяющее сэкономить на ремонте время года

Life.ru: чтобы сэкономить на ремонте, проводите его в холодное время года

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Для того чтобы сэкономить на ремонте, его стоит проводить в холодное время года. Такой совет россиянам со ссылкой на директора по маркетингу приложения «Шерри» Ольгу Пыжову дало издание Life.ru.

По словам эксперта, летом, когда ремонт делать проще и комфортнее всего, наблюдается пик спроса на стройматериалы и работу подрядчиков, вследствие чего стоимость вырастает в два-три раза. В связи с этим Пыжова рекомендовала планировать ремонт на осень, зиму либо начало весны — в это время большинство строительных магазинов устраивают распродажи, и стройматериалы можно будет приобрести со скидками. Помимо этого, подрядчики и специалисты в «неремонтный» сезон чаще готовы идти навстречу клиентам и снижать цены на свои услуги, так как реже получают заказы.

Еще один способ сэкономить на ремонте, названный экспертом, — покупка стройматериалов не на строительных рынках, а в интернет-магазине, так как первые зачастую завышают их стоимость. Она добавила, что дополнительно снизить сумму за ремонт позволят различные акции, дисконты и промокоды. Однако Пыжова предупредила, что во избежание проблем из-за низкого качества товаров или неправильной установки, которые могут привести к сложным и дорогим переделкам, не следует экономить на электрике и проводке. Вместо этого она посоветовала обратиться к грамотному специалисту.

Ранее аналитики сервиса «Авито Услуги» пришли к выводу, что для ремонта «однушки» москвичам понадобится минимум две месячные зарплаты.

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      Полина Кислицына
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