Liberation: Украина потеряла 200 тысяч бойцов с начала спецоперации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли как минимум 200 тысяч бойцов с начала специальной военной операции (СВО). Об этом пишет французская газета Liberation.

«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с (…) 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых», — утверждает издание.

Отмечается, что Киев надеялся провести контрнаступление быстро. Однако Украина не смогла осуществить запланированное и захватить территории.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 90 тысяч военнослужащих. Он добавил, что российские силы уничтожили около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.