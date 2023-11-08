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10:56, 8 ноября 2023Бывший СССР

Названы потери Украины с начала спецоперации

Liberation: Украина потеряла 200 тысяч бойцов с начала спецоперации

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли как минимум 200 тысяч бойцов с начала специальной военной операции (СВО). Об этом пишет французская газета Liberation.

«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с (…) 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых», — утверждает издание.

Отмечается, что Киев надеялся провести контрнаступление быстро. Однако Украина не смогла осуществить запланированное и захватить территории.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 90 тысяч военнослужащих. Он добавил, что российские силы уничтожили около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

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      Кристина Есикова
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