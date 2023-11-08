Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:49, 8 ноября 2023Среда обитания

Названы преимущества аренды жилья в Москве перед ипотекой

Риелтор Балакин: жители Москвы выбирают аренду вместо ипотеки
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В последние годы жители Москвы стали выбирать аренду жилья вместо ипотеки. Тренд вызван рядом причин, в том числе некоторыми преимуществами съемных квартир перед кредитом. Об этом рассказал «Ленте.ру» управляющий партнер агентства недвижимости Trust Realty Алексей Балакин.

В первую очередь россияне предпочитают аренду из-за экономических факторов. Многим москвичам из массового сегмента сложно получить одобрение ипотеки, а высокие процентные ставки делают кредит недоступным. В то же время в премиальном классе основной проблемой является стоимость квартир: объект, который можно снять за 500 тысяч рублей в месяц, при покупке обойдется в 150-250 миллионов рублей.

Роль также играют социокультурные и личные причины. Для москвичей, приехавших из других городов, аренда является более удобной и гибкой опцией по сравнению с покупкой жилья. Рост стоимости квадратного метра на фоне доступной ипотеки, особенно на первичном рынке, стал еще одной причиной повышенного интереса к аренде.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что в крупных городах России ипотека оказалась почти вдвое дороже аренды жилья.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах продолжить наступление

      Мать лидера «Короля и Шута» рассказала о детстве рок-звезды

      Пиявка заползла в объектив фотоаппарата и присосалась к глазу туриста

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье

      Усик назвал главный пример для подражания

      Уголовник-рецидивист получил новый срок за нападение на пенсионерку

      Пассажира самолета арестовали за «неуместные прикосновения» к попутчице

      Украинец избил военного за попытку вручить ему повестку

      Путин дал поручение по строительству моста через Лену

      Зеленский испугался разногласий с американскими республиканцами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости