Ипотека оказалась почти вдвое дороже аренды в крупных городах России

ЦИАН: ипотека оказалась в 1,8 раза дороже аренды жилья в мегаполисах России

В России платить за квартиру, взятую в ипотеку, стало в 1,8 раза дороже, чем за ее аренду. Такая тенденция зафиксирована во всех крупных городах страны, говорится в исследовании ЦИАН, результаты которого опубликовал РБК.

Аналитики сравнили размер ежемесячного платежа по ипотеке со ставкой арендной платы в крупных городах-миллионниках (16 городов). Для расчета была взята средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья в этих городах и средняя ставка ее аренды по состоянию на октябрь 2023 года.

Максимальная разница в платежах наблюдается в Москве и Казани (2,3 раза). В частности, в столице средний ипотечный платеж оказался более чем в два раза выше платежа по аренде и составил 118 тысяч рублей против 51 тысячи рублей соответственно. В Казани в месяц гражданин отдает 59 тысяч рублей на оплату ипотеки и 26 тысяч — за съем жилья. В то же время минимальный разрыв зафиксирован в Челябинске и Волгограде — 1,46 и 1,49 раза соответственно.

Причем за год разрыв увеличился — в 2022 году ипотека была дороже аренды в 1,55 раза. В среднем аренда однокомнатной квартиры в крупном городе обходилась россиянину в 19,5 тысячи рублей в месяц, а средний платеж по ипотеке — в 30,7 тысячи рублей в месяц.

Тем временем российские банки в сентябре выдали рекордное количество ипотечных кредитов на 955 миллиардов рублей, сообщал Центробанк. Показатель растет уже несколько месяцев, по сравнению с августом он подскочил на 12 процентов. Вместе с перегретым рынком ипотеки резко выросли и ставки аренды. По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, за год цены поднялись на 17 процентов и сейчас являются одними из самых высоких.