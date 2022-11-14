ЦИАН: ипотека оказалась дороже аренды жилья в крупных городах России

Ипотека оказалась дороже аренды жилья во всех крупных российских городах. Минимальную разницу в платежах (менее пяти тысяч рублей) зафиксировали в Астрахани, Челябинске и Ярославле, говорится в исследовании ЦИАН, результаты которого публикует РБК.

В среднем аренда однокомнатной квартиры в крупном городе обойдется в 19,5 тысячи рублей в месяц, а средний платеж по ипотеке — в 30,7 тысячи рублей в месяц. В городах с минимальной разницей недвижимость в среднем стоит до 2,5 миллиона рублей и является доступной в сравнении с другими локациями. Размер ипотечного кредита и платеж по нему меньше относительно прочих городов, а ставки аренды невысокие.

В Астрахани можно снять однокомнатную квартиру за 19,5 тысячи рублей в месяц или взять такое же жилье в ипотеку с ежемесячным платежом в 21,9 тысячи рублей. В Челябинске разница между арендой и ипотекой составляет 4,3 тысячи рублей, в Ярославле — в 4,7 тысячи рублей. В Тольятти, Ижевске и Кемерово разница достигает пяти тысяч рублей.

Самый большой разрыв между платежами оказался в Севастополе и Владивостоке — более чем в два раза. По словам экспертов, причиной является высокая цена квадратного метра в этих городах. Во Владивостоке наем «однушки» на 22,5 тысячи рублей ниже платежа по ипотеке, в Севастополе — на 23,7 тысячи рублей. В Москве разница составляет 38,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 27,4 тысячи рублей.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Москве появилась возможность снять жилье дешевле. Собственники из столицы начали сдавать объекты со скидками до 10 процентов. В среднем арендные ставки в городе снизились на 4,9 процента по сравнению с сентябрем.