Названы риски при покупке жилья в рассрочку

«АиФ»: покупая жилье в рассрочку, можно не вернуть деньги в случае проблем

При приобретении нового жилья в рассрочку покупатель рискует не вернуть свои деньги в случае проблем со стороны застройщика. Этот и другие риски, с которыми связана рассрочка, назвали эксперты газеты «Аргументы и факты» («АиФ»).

Если квартиры куплена с помощью ипотеки, расчеты происходят через счета эскроу. На этих счетах аккумулируются внесенные покупателем деньги, и застройщик может получить их после сдачи объекта в эксплуатацию. Если до этого момента возникнут проблемы, покупателю будет проще вернуть средства.

Однако при покупке первичного жилья в рассрочку будущий собственник заключает прямой договор с застройщиком, поэтому в случае проблем ему придется самостоятельно искать выход из ситуации. «Если говорить о продавце вторичного объекта, то он рискует не получить от покупателя часть процентов или же получить их с большой отсрочкой», — рассказал руководитель агентства «Агентесса» Евгений Харитонов.

В отличие от сделок с ипотекой, при рассрочке собственником квартиры остается продавец до тех пор, пока покупатель не внесет полную оплату по договору. Кроме того, покупателю нужно быть готовым к более высоким платежам и размеру первоначального взноса. Сроки оформления рассрочки составляют до двух-трех лет.

Специалисты также отметили преимущество рассрочки перед ипотекой — этот инструмент дает возможность существенно сэкономить на процентах по кредиту и других услугах банка. «А если у покупателя есть первоначальный взнос от 50 процентов, то можно смело торговаться с застройщиком и получить дополнительную скидку», — добавил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Ранее сообщалось, что физлица и застройщики начали продавать квартиры в рассрочку без участия банков. Новый тренд наметился после повышения ключевой ставки до 15 процентов.