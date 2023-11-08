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00:10, 8 ноября 2023Наука и техника

Обнаружена новая гигантская планета размером с Сатурн

Телескоп TESS обнаружил планету размером с Сатурн TOI-5344 b

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Астрономы обнаружили новую гигантскую экзопланету, которая вращается вокруг красного карлика. Объект, названный TOI-5344 b, по размеру и массе похож на Сатурн. Об открытии сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории arXiv.

Планета была обнаружена с помощью космического телескопа TESS, который идентифицирует кандидаты с помощью метода транзита. Транзитный сигнал представляет собой провал на кривой блеска звезды из-за прохождения на ее фоне крупного объекта, затмевающего свет. К настоящему времени идентифицировано 6900 кандидатов в экзопланеты, при этом 398 уже подтверждены.

Планетарная природа транзитного сигнала у звезды TOI-5344 была подтверждена в ходе наземных наблюдений, в том числе фотометрии, высококонтрастной спекл-интерферометрии и измерения радиальной скорости звезды.

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TOI-5344 b примерно в 10 раз больше и в 135 раз более массивная, чем Земля, что дает плотность 0,8 грамма на кубический сантиметр. Орбитальный период равен 3,8 дня, при этом планета удалена от родительской звезды на 0,04 астрономической единицы. Равновесная температура, которая не учитывает вклад атмосферы и раскаленного ядра, а только нагрев звездой, оценивается приблизительно в 679 кельвинов.

Ученые классифицировали планету как экзосатурн. Она также входит в группу гигантских экзопланет, вращающихся вокруг М-карликов или GEMS (giant exoplanets around M-dwarf stars), которых уже известно около 20. Они имеют радиус 8-15 радиусов Земли и по меньшей мере в 80 раз массивнее, чем Земля.

Красный карлик TOI-5344 находится на расстоянии около 444 световых лет от Земли. Его радиус составляет приблизительно 0,56 радиуса Солнца, а масса — 0,59 солнечной массы. Возраст звезды достигает 7,1 миллиарда лет, а эффективная температура (определяется по светимости объекта) — 3770 кельвинов. Металличность, то есть содержание элементов тяжелее водорода, оценивается в 0,48, что делает звезду наиболее богатой металлами среди тех светил, вокруг которых вращаются GEMS.

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      Александр Еникеев
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