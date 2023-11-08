Обвиняемого в поджоге школьницы российского подростка признали вменяемым

В Пермском крае поджегшего школьницу у ж/д путей подростка признали вменяемым

В Пермском крае психолого-психиатрическая экспертиза признала вменяемым 16-летнего подростка, подозреваемого в поджоге своей подруги. Об этом сообщает «59.ru» со ссылкой на источник.

По данным издания, все произошло в поселке Октябрьский Пермского края. Машинист поезда обнаружил 16-летнюю потерпевшую 8 июля у железнодорожных путей. Ее доставили в больницу с ожогами 90 процентов тела, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Как выяснилось позже, подросток сначала облил школьницу горючей жидкостью, а затем поджег. Его обвиняют в расправе с особой жестокостью. На время проведения следствия подозреваемый помещен в СИЗО.