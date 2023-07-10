Подростка арестовали за изнасилование и поджог 15-летней россиянки

В Пермском крае суд арестовал 16-летнего подростка за изнасилование и поджог 15-летней

Октябрьский районный суд Пермского края арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в изнасиловании и поджоге 15-летней знакомой. Об этом сообщает «KP.RU».

Обвиняемого в покушении взяли под стражу на два месяца. В заседании участвовали адвокат и родители подростка.

По версии следствия, юноша на почве конфликта облил потерпевшую горючей жидкостью, поджег и бросил у железнодорожных путей. Девочку заметил машинист проезжающего поезда и вызвал экстренные службы. Ее госпитализировали с ожогом 90 процентов поверхности тела. Позже выяснилось, что обвиняемый также надругался над потерпевшей, а к делу причастны еще несколько несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростка, который облил сверстника бензином и поджег.

