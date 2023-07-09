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23:08, 9 июля 2023Россия

Российский подросток поджег девочку после конфликта

Прокуратура Пермского края: подросток облил 15-летнюю девушку горючей жидкостью и поджег

Фото: Global Look Press

В Перми подросток облил горючей жидкостью и поджег 15-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в Telegram.

В ведомстве уточнили агентству РИА Новости, что пострадавшая была госпитализирована с 90 процентами ожогов тела. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, пара была знакома, а ЧП произошло «на почве конфликта».

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    Марина Совина
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