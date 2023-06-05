В Москве задержали облившего сверстника бензином подростка

В Москве задержали подростка, который облил сверстника бензином

В Москве задержали подростка, который облил сверстника бензином и поджег. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По информации агентства, в настоящее время 14-летнего школьника опрашивают.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили информацию об установлении «второго участника» инцидента и отметили, что с ним проводятся необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что 14-летнего подростка облили горючей жидкостью и подожгли на детской площадке. Происшествие случилось в Чечерском проезде в районе Южное Бутово. Известно, что у пострадавшего ожог 100 процентов тела, он находится в критическом состоянии.