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19:25, 5 июня 2023Силовые структуры

В Москве задержали облившего сверстника бензином подростка

В Москве задержали подростка, который облил сверстника бензином

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве задержали подростка, который облил сверстника бензином и поджег. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

По информации агентства, в настоящее время 14-летнего школьника опрашивают.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили информацию об установлении «второго участника» инцидента и отметили, что с ним проводятся необходимые мероприятия.

Ранее сообщалось, что 14-летнего подростка облили горючей жидкостью и подожгли на детской площадке. Происшествие случилось в Чечерском проезде в районе Южное Бутово. Известно, что у пострадавшего ожог 100 процентов тела, он находится в критическом состоянии.

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    Варвара Кошечкина
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