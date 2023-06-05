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19:12, 5 июня 2023Россия

В Москве подростка облили горючей жидкостью и подожгли

Shot: в Москве 14-летнего подростка облили горючей жидкостью и подожгли

Фото: NickolayV / Shutterstock / Fotodom

В Москве на детской площадке 14-летнего подростка сверстник облил бензином и поджег. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов поста, инцидент произошел в в Чечерском проезде в Южное Бутове. Обстоятельства и причины произошедшего на данный момент выясняются.

Отмечается, что у пострадавшего ожог 100 процентов тела. Он находится в критическом состоянии, врачи делают все возможное для спасения подростка.

Ранее в Москве 11-летний школьник поджег сверстника из параллельного класса из-за самоката. Уточняется, что четвероклассник гулял во дворе, когда к нему подошли три мальчика. Один из ребят попросил у знакомого самокат, чтобы доехать до соседнего дома, и получил его, однако после этого отказался возвращать транспортное средство владельцу.

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    Никита Абрамов
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