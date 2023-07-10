Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:12, 10 июля 2023Силовые структуры

Поджегший девочку подросток изнасиловал ее

КП: в Пермском крае подростки изнасиловали девочку перед ее сожжением

Фото: Global Look Press

Пьяные подростки, облившие горючей жидкостью и поджегшие 15-летнюю девушку в Октябрьском районе Пермского края, до этого ее изнасиловали. Об этом пишет «Комсомольская правда» (КП).

По информации издания, подозреваемые в этом преступлении бросили девушку у железнодорожных путей. Машинист проезжавшего мимо поезда заметил ее и вызвал полицию и скорую.

За пострадавшей направили из Перми вертолет санавиации, но состояние девушки не позволило ее транспортировать в столицу края. Врачи приняли решение оставить ее в местной больнице.

Газета выяснила, что подозреваемые установлены, с ними уже работают следователи.

Ранее сообщалось, что к совершению этого преступления причастен лишь один подросток. Пресс-служба краевой прокуратуры указывала, что парень и девушка были знакомы, а ЧП произошло на почве конфликта. Тогда же выяснилось, что пострадавшая была госпитализирована с ожогом 90 процентов поверхности тела. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме напомнили о прошлом применении Украиной кассетных боеприпасов

    США предупредили о возможности уничтожить Нью-Йорк и Нью-Джерси одним ударом

    Поджегший девочку подросток изнасиловал ее

    Врач год поил пациентку кофе со своей спермой и избежал тюрьмы

    На Украине сообщили о взрыве в Николаеве

    Более 300 человек пропали без вести в Атлантике

    В России назвали цель передачи Киеву американских кассетных боеприпасов

    На Западе опечалились из-за возможного принятия Украины в НАТО

    Зеленский рассказал о способе закончить конфликт на Украине за пять минут

    Конкурс «Мисс Нидерланды» впервые в истории страны выиграла трансгендер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости