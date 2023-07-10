Поджегший девочку подросток изнасиловал ее

КП: в Пермском крае подростки изнасиловали девочку перед ее сожжением

Пьяные подростки, облившие горючей жидкостью и поджегшие 15-летнюю девушку в Октябрьском районе Пермского края, до этого ее изнасиловали. Об этом пишет «Комсомольская правда» (КП).

По информации издания, подозреваемые в этом преступлении бросили девушку у железнодорожных путей. Машинист проезжавшего мимо поезда заметил ее и вызвал полицию и скорую.

За пострадавшей направили из Перми вертолет санавиации, но состояние девушки не позволило ее транспортировать в столицу края. Врачи приняли решение оставить ее в местной больнице.

Газета выяснила, что подозреваемые установлены, с ними уже работают следователи.

Ранее сообщалось, что к совершению этого преступления причастен лишь один подросток. Пресс-служба краевой прокуратуры указывала, что парень и девушка были знакомы, а ЧП произошло на почве конфликта. Тогда же выяснилось, что пострадавшая была госпитализирована с ожогом 90 процентов поверхности тела. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».